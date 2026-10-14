Procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia, homem de 34 anos acionou a Polícia Militar e se entregou voluntariamente. Um homem de 34 anos ligou para o telefone 190, na noite de terça-feira (13), para informar que era procurado pela Justiça e pedir para ser preso, no bairro Demétria, em Botucatu.

A Polícia Militar foi até o local e confirmou a existência de um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Após a abordagem, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. As informações são do portal Acontece Botucatu.