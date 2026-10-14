A Praça Portugal, em Bauru, será palco de um dia de diversão, música e solidariedade no próximo domingo (18), das 9h às 14h, durante o 4º Encontro da Família e da Criançada. O evento terá atrações para diferentes idades e arrecadará alimentos para a instituição Amigas do Peito, que atua no combate ao câncer de mama, além de ração para animais.

A programação contará com apresentação musical de Robertinho Som, palhaço, brinquedos infantis, distribuição de pipoca e sorvete. O público também poderá visitar as barracas da Amigas do Peito e acompanhar atividades relacionadas à adoção de animais. Entre as atrações previstas estão cães adestrados, além da participação da Cavalaria e do Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). A organização convida as famílias a participar do encontro e sugere a doação espontânea de 1 quilo de alimento não perecível, destinado à Amigas do Peito, e/ou ração para animais.

A proposta é reunir a população em um ambiente de convivência, lazer e integração comunitária. Os participantes também poderão levar coolers e churrasqueiras para aproveitar o dia na praça. O evento chega à quarta edição com a proposta de oferecer diversão para crianças e adultos e, ao mesmo tempo, incentivar a solidariedade e a participação da comunidade.