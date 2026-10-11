Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (10) após furtar duas peças de carne bovina de um supermercado localizado na avenida Brasil, na Vila Nova Irerê, em Lençóis Paulista (48 quilômetros de Bauru). Os produtos foram avaliados em R$ 63,24 e R$ 47,84, totalizando R$ 111,08.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a Guarda Civil Municipal foi acionada via rádio para atender à ocorrência no Supermercado Avenida. No local, os agentes fizeram contato com o representante do estabelecimento, que relatou ter abordado o suspeito na área externa do mercado após perceber o furto. As duas peças de carne foram recuperadas. Segundo o registro policial, o homem admitiu ter cometido o furto.
Diante dos fatos, os guardas deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a ocorrência foi registrada.
Após analisar os depoimentos do guarda municipal, da testemunha e do representante do supermercado, a autoridade policial determinou a elaboração do auto de prisão em flagrante por furto consumado. O homem passou por exame de corpo de delito e permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia.