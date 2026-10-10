Uma alça de acesso da rodovia SPD-448/294 (acesso da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros ao trecho urbano), em Marília (100 quilômetros de Bauru), foi totalmente interditada às 10h26 deste sábado (10) por questões de segurança, após a identificação de danos no pavimento e na infraestrutura viária.

De acordo com informações da concessionária Eixo SP, a equipe de engenharia constatou trincas e uma fenda longitudinal acentuada no pavimento, próximo à sarjeta. As alterações foram associadas a um processo erosivo nas proximidades do acostamento.

A interdição foi realizada a pedido da Supervisão Operacional, com o objetivo de garantir a segurança dos usuários da via. Até a última atualização, registrada às 14h54, não havia previsão de liberação do trecho. Segundo as informações divulgadas pela Artesp, não há registros de congestionamento ou de vítimas relacionados à ocorrência.