Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas no bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (10). A prisão ocorreu por volta das 22h, nas imediações de um ginásio esportivo, ponto conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi detido e confessou a prática criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática patrulhava a rua Santo Antônio quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, a dupla fugiu. Durante o acompanhamento, os policiais observaram que um dos homens descartou objetos pelo caminho. Ele foi alcançado e abordado e na busca pessoal, a equipe encontrou 11 porções de "Dry" escondidas na barra da calça do suspeito, além de R$ 5,00 em dinheiro. Retornando ao trecho onde objetos haviam sido dispensados, os policiais localizaram um tubo plástico com 25 pedras de crack e um recipiente metálico com 28 eppendorf de cocaína.

Questionado no local, o indiciado admitiu que realizava a venda de entorpecentes no ponto desde as 18h. Além do tráfico, o detido admitiu ser autor de furtos recentes em dois estabelecimentos comerciais da cidade (uma pastelaria e um supermercado) alegando que os produtos subtraídos já haviam sido comercializados. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Como a pena prevista supera quatro anos, não cabe fiança na esfera policial.