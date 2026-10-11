11 de outubro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DOIS CRIMES

Homem é preso em Agudos por tráfico e furto

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tráfico de drogas no bairro Professor Simões, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), na noite deste sábado (10). A prisão ocorreu por volta das 22h, nas imediações de um ginásio esportivo, ponto conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir a pé, mas foi detido e confessou a prática criminosa.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Força Tática patrulhava a rua Santo Antônio quando visualizou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, a dupla fugiu. Durante o acompanhamento, os policiais observaram que um dos homens descartou objetos pelo caminho. Ele foi alcançado e abordado e na busca pessoal, a equipe encontrou 11 porções de "Dry" escondidas na barra da calça do suspeito, além de R$ 5,00 em dinheiro. Retornando ao trecho onde objetos haviam sido dispensados, os policiais localizaram um tubo plástico com 25 pedras de crack e um recipiente metálico com 28 eppendorf de cocaína. 

Questionado no local, o indiciado admitiu que realizava a venda de entorpecentes no ponto desde as 18h. Além do tráfico, o detido admitiu ser autor de furtos recentes em dois estabelecimentos comerciais da cidade (uma pastelaria e um supermercado) alegando que os produtos subtraídos já haviam sido comercializados.  Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Como a pena prevista supera quatro anos, não cabe fiança na esfera policial. 

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários