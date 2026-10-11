11 de outubro de 2026
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EM LENÇÓIS PAULISTA

PM encontra moto roubada abandonada em área de mata

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Kennedy Lopez

A Polícia Militar recuperou, no final da tarde deste sábado (10), uma motocicleta roubada no final de setembro, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). O veículo foi encontrado danificado em uma área de mata nas proximidades do distrito de Alfredo Guedes.

Após a localização, a motocicleta foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, onde passará por perícia. Na sequência, deverá ser devolvida ao proprietário, morador de Lençóis Paulista. Não foram divulgadas informações sobre suspeitos de envolvimento no roubo ou sobre as circunstâncias em que a motocicleta foi abandonada no local. As informações são de Kennedy Lopez

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