Três homens, de 19 e 20 anos, foram presos em flagrante, e um adolescente de 17 anos foi apreendido após serem encontrados montados em dois cavalos furtados, na noite de sábado (10), na Vila Irerê, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). Os animais, da raça Quarto de Milha, estão avaliados em R$ 26 mil. Segundo a Polícia Civil, os envolvidos apresentaram versões contraditórias sobre a origem dos equinos e não tinham documentos que comprovassem a procedência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada após a comunicação do furto dos dois cavalos, ocorrido no mesmo dia, em um sítio em Lençóis Paulista. Os agentes receberam fotografias dos animais e iniciaram buscas para localizá-los. Por volta das 18h, durante patrulhamento pela rua Papa João XXIII, os guardas encontraram os quatro envolvidos montados nos cavalos. Os animais foram reconhecidos pelos agentes por suas características, incluindo marcas na face. Durante a abordagem, os suspeitos deram informações desencontradas sobre a procedência dos equinos.

Ainda conforme o registro policial, um dos homens afirmou ter pago R$ 8 mil por cada cavalo, mas não soube informar quem teria vendido os animais nem apresentou documentos que comprovassem a negociação. A Polícia Militar também participou da ação. A proprietária, de 48 anos, foi comunicada sobre a localização dos cavalos e compareceu ao local acompanhada de uma testemunha, que também reconheceu os animais. Segundo os relatos registrados no boletim, uma testemunha teria visto quatro homens furtando os equinos.