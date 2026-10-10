Um cachorro morreu após ser baleado nesta sexta-feira (9), em Agudos (20 quilômetros de Bauru). O animal de estimação chegou a ser socorrido pelo tutor, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e veio a óbito. A Polícia Civil investiga o caso e procura pelo autor do disparo. Não há informações confirmadas sobre a motivação do tiro. O caso gerou comoção na cidade.

O tutor do cão Sabonete, que mora nas proximidades do local do crime, acionou a polícia e socorreu o cachorro até uma clínica veterinária. A bala atingiu a coluna do animal, provocando lesão grave e comprometendo os movimentos do cachorro.

Maus-tratos a animais é crime no Brasil, regulamentado pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998). Caso presencie uma situação de maus-tratos, a denúncia pode ser feita através do telefone 190 da Polícia Militar.