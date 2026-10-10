Ultimamente, a cidade de Bauru tem sido destaque. Na coluna social? Não! Na policial. Essa licitação do lixo, com cifras que ultrapassam 5 bilhões de reais (1 bilhão de dólares), é assustadora.

Não bastasse isso, indo para outra pauta, vou relatar algo que me afeta diretamente, assim como, tenho certeza, milhares de bauruenses, agora em relação ao consumo de água, que era afeto ao DAE. Pois bem, desde que a CSB assumiu os serviços, começaram os problemas, principalmente contas duplicadas, indo a contas atribuídas a consumidores de imóveis que nada têm a ver com eles. E isso são incontáveis casos e a resposta é que os consumidores é que têm que se virar para resolver.

Sou consumidor dos serviços do DAE (cód. 5.399.913-11). Agora renomeada matrícula 5399913-4 na CSB, empresa que assumiu, sob concessão, serviços do DAE. A fatura, que venceu agora em outubro, mais precisamente no dia 09/10, veio com a informação de que estava retida e que nova fatura seria apresentada antes do vencimento da mesma. Não houve nova entrega da fatura nem qualquer explicação do que ocorreu de discrepância para tal postura da CSB. E, agora, vencida a fatura, sem apresentação da substitutiva, como fica o débito?!