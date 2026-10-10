A proximidade dos 80 anos não representa, para o escritor Sidney Fernandes, um ponto de chegada, mas uma oportunidade para continuar produzindo, aprendendo e recomeçando. Essa é uma das principais mensagens de "Viver Bem, Viver Sempre - O caminho para a longevidade", novo livro do autor, que será lançado neste domingo (11) em Bauru. A obra reúne 33 reflexões inspiradas nos estudos do psiquiatra japonês Ideki Wada sobre envelhecimento saudável e nas experiências e convicções do próprio escritor.

O lançamento será realizado no Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), na rua Sete de Setembro, 8-30, centro. A programação prevê sessões nos dias 11 de outubro, às 9h; 12 e 14 de outubro, às 20h; e 15 de outubro, às 15h, com sessão de autógrafos.

A ideia para o seu 24º livro surgiu quando Sidney entrou em contato com o trabalho do médico japonês, que se dedicou ao atendimento de pessoas idosas, incluindo pacientes com transtornos mentais e síndrome de Down. A partir de suas experiências, Wada desenvolveu 33 orientações relacionadas à recuperação do ânimo, estímulo, serenidade e continuidade da vida produtiva independentemente da idade.