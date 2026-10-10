A abstenção nas eleições gerais de domingo (4) passado atingiu 25,11% em Bauru, segundo os dados da totalização da Justiça Eleitoral. Ao todo, 69.900 eleitores deixaram de comparecer às urnas no primeiro turno de 2026.

O índice ficou acima do registrado na eleição geral de 2022, quando 22,24% do eleitorado bauruense não votou, mas abaixo do percentual verificado na eleição municipal de 2024, que chegou a 30,45%. A comparação mostra, portanto, que a participação dos eleitores de Bauru em 2026 ficou em uma posição intermediária entre os dois últimos pleitos. Na prática, a cidade teve mais ausentes do que na eleição presidencial anterior, mas menos do que na disputa municipal de dois anos atrás.

Em 2022, 62.194 eleitores não compareceram às urnas em Bauru. Quatro anos depois, o número subiu para 69.900, um acréscimo de 7.706 ausentes. Em termos proporcionais, a alta foi de 2,87 pontos percentuais, passando de 22,24% para 25,11%. Já na comparação com 2024, houve uma redução expressiva. Naquele ano, 85.913 eleitores deixaram de votar no primeiro turno. Assim, em 2026 foram 16.013 ausentes a menos, uma queda de 5,34 pontos percentuais na taxa de abstenção.