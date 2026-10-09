Botucatu - A Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) conta com pesquisadores entre os cientistas mais influentes do mundo. É o que mostra o levantamento elaborado pela editora científica Elsevier, com participação de uma equipe de especialistas da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. O ranking utiliza informações do Scopus, um dos principais bancos de dados de produção científica mundial.
O estudo reúne indicadores padronizados de impacto científico e apresenta classificações que consideram tanto a trajetória dos pesquisadores ao longo de toda a carreira quanto as citações recebidas em um único ano. O ranking inclui mais de 7 milhões de cientistas de todo o mundo, categorizados em 20 áreas e 174 subáreas. Apenas aqueles que estão entre os 2% melhores em suas respectivas áreas ou entre os 100.000 com as maiores pontuações C são incluídos na lista.
Na classificação que considera toda a trajetória científica, cinco pesquisadores vinculados à FMB/Unesp aparecem entre os mais influentes. São eles Helio Amante Miot, do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia; Marcello Fabiano de Franco (in memoriam), do Departamento de Patologia; Sílvio Alencar Marques, do Departamento de Dermatologia e Radioterapia; Regina Paolucci El Dib (in memoriam), do Departamento de Anestesiologia; e Vidal Haddad Junior, também do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia.
O levantamento também destaca seis pesquisadores da FMB/Unesp na classificação referente ao ano analisado. Integram essa relação Helio Amante Miot, do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia; Regina Paolucci El Dib (in memoriam), do Departamento de Anestesiologia; Daniela Ponce, do Departamento de Clínica Médica; Paulo Müller Ramos, do Departamento de Dermatologia; Vidal Haddad Junior, do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia; e Regina Helena Garcia Martins, do Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia.
A presença dos pesquisadores da FMB/Unesp em diferentes áreas e nas duas classificações evidencia a diversidade da produção científica desenvolvida na instituição e o alcance das pesquisas realizadas em diferentes campos da saúde. O resultado também reúne diferentes gerações de pesquisadores, incluindo docentes em atividade e pesquisadores já falecidos cuja produção científica continua tendo impacto na comunidade acadêmica.
Levantamento internacional
Entre os indicadores considerados para identificar pesquisadores de maior impacto científico estão o número total de citações, o índice h (h-index), que relaciona produtividade e impacto da produção científica, além de métricas que consideram a posição do pesquisador na autoria dos trabalhos. O levantamento também utiliza indicadores relacionados às citações de trabalhos de autoria única, de primeiro autor ou de último autor, considerados elementos associados à liderança científica.
A metodologia permite ainda a apresentação de indicadores com e sem autocitações, oferecendo diferentes perspectivas sobre o impacto da produção dos pesquisadores. No Brasil, 1.461 pesquisadores aparecem na relação, sendo 80 da Unesp. A presença de pesquisadores da Faculdade de Medicina de Botucatu entre os cientistas de maior impacto de citação reforça a relevância da produção científica desenvolvida na instituição e sua contribuição para a geração, disseminação e aplicação do conhecimento na área da saúde. O resultado também evidencia que o impacto da pesquisa produzida na FMB/Unesp ultrapassa os limites da instituição, alcançando a comunidade científica nacional e internacional.