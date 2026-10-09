Botucatu - A Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp) conta com pesquisadores entre os cientistas mais influentes do mundo. É o que mostra o levantamento elaborado pela editora científica Elsevier, com participação de uma equipe de especialistas da Universidade Stanford, nos Estados Unidos. O ranking utiliza informações do Scopus, um dos principais bancos de dados de produção científica mundial.

O estudo reúne indicadores padronizados de impacto científico e apresenta classificações que consideram tanto a trajetória dos pesquisadores ao longo de toda a carreira quanto as citações recebidas em um único ano. O ranking inclui mais de 7 milhões de cientistas de todo o mundo, categorizados em 20 áreas e 174 subáreas. Apenas aqueles que estão entre os 2% melhores em suas respectivas áreas ou entre os 100.000 com as maiores pontuações C são incluídos na lista.

Na classificação que considera toda a trajetória científica, cinco pesquisadores vinculados à FMB/Unesp aparecem entre os mais influentes. São eles Helio Amante Miot, do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia; Marcello Fabiano de Franco (in memoriam), do Departamento de Patologia; Sílvio Alencar Marques, do Departamento de Dermatologia e Radioterapia; Regina Paolucci El Dib (in memoriam), do Departamento de Anestesiologia; e Vidal Haddad Junior, também do Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radioterapia.