Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prendeu o homem de 62 anos esfaqueado na semana passada nas partes íntimas pela mãe de um adolescente de 14 anos que teria sido abusado sexualmente por ele. O pedido de prisão temporária foi feito pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga o crime de estupro de vulnerável.

A Justiça concordou com a prisão do investigado e a ordem judicial foi expedida ainda na semana passada, pela 3ª RAJ de Bauru, mas não foi cumprida naquele momento em razão da proibição das prisões prevista no Código Eleitoral.

Uma equipe da DDM monitorou o suspeito até o término da restrição, que ocorreu às 17h desta terça-feira (6), quando imediatamente foi dado cumprimento ao mandado de prisão. O capturado permaneceu à disposição da Justiça.

Relembre o caso