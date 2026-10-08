Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prendeu o homem de 62 anos esfaqueado na semana passada nas partes íntimas pela mãe de um adolescente de 14 anos que teria sido abusado sexualmente por ele. O pedido de prisão temporária foi feito pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga o crime de estupro de vulnerável.
A Justiça concordou com a prisão do investigado e a ordem judicial foi expedida ainda na semana passada, pela 3ª RAJ de Bauru, mas não foi cumprida naquele momento em razão da proibição das prisões prevista no Código Eleitoral.
Uma equipe da DDM monitorou o suspeito até o término da restrição, que ocorreu às 17h desta terça-feira (6), quando imediatamente foi dado cumprimento ao mandado de prisão. O capturado permaneceu à disposição da Justiça.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na madrugada do último dia 1, o suspeito foi agredido e esfaqueado nas partes íntimas por uma mulher de 32 anos após ela descobrir que, recentemente, ele teria abusado sexualmente do seu filho, de 14 anos.
Segundo o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente para atender uma ocorrência de desinteligência em um imóvel no Jardim Itamarati. No local, os policiais apuraram que se tratava de uma agressão.
A suspeita alegou que, após ser informada sobre supostos abusos sexuais praticados há cerca de três meses pelo suspeito, que é companheiro de sua mãe, contra o seu filho, de 14 anos, o confrontou, juntamente com familiares.
Ainda conforme a versão da mulher, ele acabou admitindo o crime e, transtornada, ela teria se apoderado de uma faca na cozinha e desferido golpe nas partes íntimas do suspeito, além de agredi-lo com tapas e socos na cabeça.
Após passarem por atendimento médico no Pronto-Socorro (PS), o homem e a suspeita foram apresentados no plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da oferta de representação por parte da vítima para que a autora seja processada. A faca usada não foi localizada.