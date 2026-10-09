A Comissão Processante (CP) do Lixo se reúne nesta sexta-feira (9), às 14h, para definir seus próximos passos após o prosseguimento da denúncia contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD), deliberado por unanimidade na última segunda-feira, depois da análise da defesa prévia da chefe do Executivo Municipal.

De acordo com o Decreto-Lei nº 201/1967, que rege os ritos que o colegiado deve seguir, agora começa a fase de instrução do processo, com a realização dos atos, diligências e audiências considerados necessários para a continuidade dos trabalhos.

A Comissão Processante foi instaurada pela Câmara Municipal em 14 de setembro, após o Plenário aprovar, por 19 votos a um, o recebimento da denúncia apresentada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo).