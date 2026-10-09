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NESTA SEXTA

Com sequência da denúncia contra prefeita, 'CP do Lixo' se reúne

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Lokadora, Sardin e Arnaldinho
Lokadora, Sardin e Arnaldinho

A Comissão Processante (CP) do Lixo se reúne nesta sexta-feira (9), às 14h, para definir seus próximos passos após o prosseguimento da denúncia contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD), deliberado por unanimidade na última segunda-feira, depois da análise da defesa prévia da chefe do Executivo Municipal.

De acordo com o Decreto-Lei nº 201/1967, que rege os ritos que o colegiado deve seguir, agora começa a fase de instrução do processo, com a realização dos atos, diligências e audiências considerados necessários para a continuidade dos trabalhos.

A Comissão Processante foi instaurada pela Câmara Municipal em 14 de setembro, após o Plenário aprovar, por 19 votos a um, o recebimento da denúncia apresentada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo).

Foram sorteados para integrar o colegiado Miltinho Sardin (PSD), que preside a CP; Junior Lokadora (Podemos), relator; e Arnaldinho Ribeiro (Avante), membro.

SERVIÇO
Reunião: CP do Lixo
Data: 09/10 (sexta-feira)
Horário: 14h
Local: Plenário "Benedito Moreira Pinto", sede da Câmara Municipal de Bauru (Praça Dom Pedro II, 1-50 – Centro)

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