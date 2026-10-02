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SAMBA E VIOLA

2ª edição do Samba e Viola acontece neste sábado com palco 360°

Por Vinicius Pereira | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
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Evento no Bar Dom Franco reúne Grupo Quinta Nossa, Pedro Henrique e Davi e DJ Bazi, a partir das 17h
Evento no Bar Dom Franco reúne Grupo Quinta Nossa, Pedro Henrique e Davi e DJ Bazi, a partir das 17h

A segunda edição do Samba e Viola acontece neste sábado (10), a partir das 17h, no Bar Dom Franco. O evento promete reunir os amantes do samba e do sertanejo em uma programação musical que contará com apresentações em um palco 360°, proporcionando maior proximidade entre artistas e público.

Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Quinta Nossa e a dupla Pedro Henrique e Davi, que apresentarão shows completos. A programação também contará com o DJ Bazi, responsável por completar a festa com muita música e animação.

Os ingressos do primeiro lote estão nos últimos convites disponíveis, com valores de R$ 40, e podem ser adquiridos pelo site www.fastingressos.com.br.

As vendas presenciais também acontecem na Ótica Braga Centro, Ótica Braga Selection, Flipper Lanches, Bluefit, Madalu, escritório da Mescla Eventos e no Colégio IBEM, em Jaú.

Para quem deseja adquirir os convites sem taxas adicionais, a organização informa que a compra deve ser realizada exclusivamente com promoters e comissários autorizados. A relação dos responsáveis pelas vendas está disponível no Instagram @mesclaeventos.

O espaço também contará com estacionamento gratuito para o público.

Serviço

Evento: edição do Samba e Viola

Data: Sábado, 10 de outubro de 2026

Horário: A partir das 17h

Local: Bar Dom Franco

Atrações: Grupo Quinta Nossa, Pedro Henrique e Davi e DJ Bazi

Ingressos: Primeiro lote a R$ 40

Vendas online: www.fastingressos.com.br

Informações: Mescla Eventos (14) 99897-9736

Ingressos: Francine (14) 99631-6002; Raquel (14) 99791-0387; Wil Americano (14) 99711-0757.

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