A segunda edição do Samba e Viola acontece neste sábado (10), a partir das 17h, no Bar Dom Franco. O evento promete reunir os amantes do samba e do sertanejo em uma programação musical que contará com apresentações em um palco 360°, proporcionando maior proximidade entre artistas e público.
Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Quinta Nossa e a dupla Pedro Henrique e Davi, que apresentarão shows completos. A programação também contará com o DJ Bazi, responsável por completar a festa com muita música e animação.
Os ingressos do primeiro lote estão nos últimos convites disponíveis, com valores de R$ 40, e podem ser adquiridos pelo site www.fastingressos.com.br.
As vendas presenciais também acontecem na Ótica Braga Centro, Ótica Braga Selection, Flipper Lanches, Bluefit, Madalu, escritório da Mescla Eventos e no Colégio IBEM, em Jaú.
Para quem deseja adquirir os convites sem taxas adicionais, a organização informa que a compra deve ser realizada exclusivamente com promoters e comissários autorizados. A relação dos responsáveis pelas vendas está disponível no Instagram @mesclaeventos.
O espaço também contará com estacionamento gratuito para o público.
Serviço
Evento: 2ª edição do Samba e Viola
Data: Sábado, 10 de outubro de 2026
Horário: A partir das 17h
Local: Bar Dom Franco
Atrações: Grupo Quinta Nossa, Pedro Henrique e Davi e DJ Bazi
Ingressos: Primeiro lote a R$ 40
Vendas online: www.fastingressos.com.br
Informações: Mescla Eventos – (14) 99897-9736
Ingressos: Francine – (14) 99631-6002; Raquel – (14) 99791-0387; Wil Americano – (14) 99711-0757.