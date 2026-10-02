A segunda edição do Samba e Viola acontece neste sábado (10), a partir das 17h, no Bar Dom Franco. O evento promete reunir os amantes do samba e do sertanejo em uma programação musical que contará com apresentações em um palco 360°, proporcionando maior proximidade entre artistas e público.

Entre as atrações confirmadas estão o Grupo Quinta Nossa e a dupla Pedro Henrique e Davi, que apresentarão shows completos. A programação também contará com o DJ Bazi, responsável por completar a festa com muita música e animação.

Os ingressos do primeiro lote estão nos últimos convites disponíveis, com valores de R$ 40, e podem ser adquiridos pelo site www.fastingressos.com.br.