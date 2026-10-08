Quatro atletas da Associação Garra de Tigre de Kung Fu/Semel embarcaram rumo a Buenos Aires, na Argentina, onde disputarão o 5.º Panamerican Kung Fu Championships. A competição reúne mais de 1.000 atletas e encerra o calendário oficial internacional da Seleção Brasileira de Kung Fu Wushu. Três representantes da equipe de Bauru integram a delegação nacional. Richard Leutz, atual campeão paulista, brasileiro, sul-americano e mundial, fará sua estreia em um Pan-Americano. O atleta disputará as categorias de mãos livres e armas duplas, modalidades em que vem se destacando nos últimos anos.

A competição em Buenos Aires também representa a oportunidade de Leutz conquistar a única medalha que ainda falta entre as disputas do calendário oficial. Apesar de ter sido convocado em outras oportunidades, ele não conseguiu participar por falta de patrocínio.

Também estreante em Pan-Americanos, Laís Irene Pereira representará o Brasil nas categorias de mãos livres e armas duplas. Campeã paulista, a atleta já acumula experiência internacional, com duas participações em competições realizadas na China.

Com apenas 11 anos, Pedro Redondo completa o trio bauruense. Campeão brasileiro, ele fará sua primeira participação defendendo a Seleção Brasileira e competirá nas categorias de mãos livres e bastão. A delegação ainda conta com Cristiano Mansur, da Associação Garra de Tigre de Florianópolis, representante da equipe em Santa Catarina.