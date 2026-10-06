A Câmara Municipal de Bauru aprovou, por unanimidade dos presentes, uma moção de apelo que pede à prefeita Suéllen Rosim (PSD) a revogação da lei que autorizou a Parceria Público-Privada (PPP) para os serviços de manejo de resíduos sólidos (lixo) e limpeza urbana do município. A votação ocorreu nesta segunda-feira (5), durante a 36ª sessão ordinária do ano.

Assinada por 12 vereadores, a Moção de Apelo solicita a revogação integral da Lei Municipal nº 7.982, de 16 de dezembro de 2025, e a suspensão de qualquer ato de prosseguimento do processo de concessão dela originado até que haja uma nova e regular deliberação sobre o tema.

A justificativa cita, entre fatos posteriores à aprovação da lei, a suspensão da Concorrência Pública nº 17/2026 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e os desdobramentos da Operação Cavalo de Troia, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que revelou provável tentativa de fraude ao processo licitatóriodo lixo.