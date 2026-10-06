A decisão do Campeonato Paulista 2026 se aproxima e o Sesi Vôlei Bauru está a uma vitória da sua terceira final consecutiva do estadual. Para isso, o time bauruense precisa superar o Cora São Caetano nesta terça-feira (6), às 21h30, na Arena Paulo Skaf. O duelo pela vaga na grande final tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.

O Sesi Vôlei Bauru defende sua invencibilidade no Paulista 2026, com sete vitórias em sete jogos disputados. No Jogo 1 da semifinal, em São Caetano do Sul, a partida acabou em 3 sets a 1, com destaque para Morgahn Fingall, que anotou 23 pontos, e o retorno de Diana, que já marcou seus primeiros 15 pontos na competição.

A semifinal do Paulista 2026 é decidida em dois jogos, um em cada ginásio, com disputa do golden set (set desempate de 25 pontos) caso necessário. Na outra chave, o Osasco São Cristóvão Saúde saiu em vantagem ao vencer o EC Pinheiros em 3 a 0.