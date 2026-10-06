A decisão do Campeonato Paulista 2026 se aproxima e o Sesi Vôlei Bauru está a uma vitória da sua terceira final consecutiva do estadual. Para isso, o time bauruense precisa superar o Cora São Caetano nesta terça-feira (6), às 21h30, na Arena Paulo Skaf. O duelo pela vaga na grande final tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi.
O Sesi Vôlei Bauru defende sua invencibilidade no Paulista 2026, com sete vitórias em sete jogos disputados. No Jogo 1 da semifinal, em São Caetano do Sul, a partida acabou em 3 sets a 1, com destaque para Morgahn Fingall, que anotou 23 pontos, e o retorno de Diana, que já marcou seus primeiros 15 pontos na competição.
A semifinal do Paulista 2026 é decidida em dois jogos, um em cada ginásio, com disputa do golden set (set desempate de 25 pontos) caso necessário. Na outra chave, o Osasco São Cristóvão Saúde saiu em vantagem ao vencer o EC Pinheiros em 3 a 0.
A entrada para o confronto que definirá um dos finalistas desta edição do estadual é totalmente gratuita. Para acompanhar, basta reservar o ingresso pelo Meu Sesi, no link: https://www.sesisp.org.br/evento/92323d37-7c83-42d1-8877-4e5a06f825ec/campeonato-paulista-adulto-de-volei-feminino-2026
O time de Bauru busca sua terceira final consecutiva, após ser vice-campeão em 2024 e conquistar o título em 2025. O histórico contra a equipe de São Caetano é impecável, com 20 vitórias nas 20 partidas disputadas considerando Paulista e Superliga desde 2018.
Com 93 pontos no total, Acosta lidera o elenco do Sesi Vôlei Bauru em pontuação, seguida por Maira, com 87, e Fingall com 82. Milka lidera em pontos de bloqueio no estadual, com 18, enquanto Lara segue como melhor sacadora do time bauruense, com seis pontos.
Semifinal
Cora São Caetano 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 02/10 I Ginásio Lauro Gomes, São Caetano
Sesi Vôlei Bauru x Cora São Caetano I 06/10 - 21h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Fase Classificatória
Realizar Santos 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 21/08 I Ginásio Rodrigão, Praia Grande
Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Cora São Caetano I 28/08 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Sesi Vôlei Bauru 3 x 2 Osasco São Cristóvão Saúde I 11/09 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Renasce Sorocaba 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 14/09 I Ginásio Sesi Sorocaba, Sorocaba
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Paulistano Barueri I 18/09 I Ginásio Jairão, Assis
EC Pinheiros 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru I 23/09 I Ginásio Henrique Villaboim, São Paulo