Bariri - Em ação integrada de combate ao tráfico de drogas em Bariri (56 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil e a Polícia Militar (PM) realizaram, nesta segunda-feira (5), dois flagrantes distintos que resultaram na prisão de suspeitos envolvidos com o comércio ilícito no município. Os dois homens ficaram à disposição da Justiça aguardando apresentação na audiência de custódia.

No primeiro flagrante, ocorrido nas imediações da avenida Padre João Eid, equipes receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas no local e, após diligências e monitoramento, os policiais abordaram um suspeito com porções de haxixe, pedras de crack, pinos com cocaína e R$ 95,00 em dinheiro.

Já no segundo flagrante, as equipes receberam denúncia de que um homem estaria comercializando entorpecentes em via pública e utilizando um veículo estacionado nas proximidades para armazenar as drogas. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito tentou fugir, mas foi rapidamente detido.