Igaraçu do Tietê - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (5), após diligências relacionadas ao furto de mais de 4 quilos de fios de cobre ocorrido durante a madrugada em uma agência da Previdência Social no município. Ele responderá por furto qualificado.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), os autores também subtraíram duas torneiras e danificaram a tampa de concreto da cisterna da unidade, causando prejuízos à estrutura utilizada na prestação do serviço público.
Após o registro da ocorrência, policiais civis receberam denúncia informando que os materiais furtados estariam em uma residência da cidade. Durante as diligências, foram localizados e apreendidos mais de quatro quilos de fios de cobre compatíveis com aqueles que haviam sido retirados da agência poucas horas antes.
A representante da unidade compareceu ao local e reconheceu os fios encontrados como sendo os utilizados no sistema da cisterna da agência, reforçando os indícios apurados durante a investigação preliminar.
Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial prendeu o investigado em flagrante e representou pela conversão da prisão em preventiva. Os fios recuperados foram devolvidos à vítima e as investigações prosseguem visando ao completo esclarecimento dos fatos e à identificação de eventual participação de outras pessoas no crime.