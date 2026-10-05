Igaraçu do Tietê - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), nesta segunda-feira (5), após diligências relacionadas ao furto de mais de 4 quilos de fios de cobre ocorrido durante a madrugada em uma agência da Previdência Social no município. Ele responderá por furto qualificado.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os autores também subtraíram duas torneiras e danificaram a tampa de concreto da cisterna da unidade, causando prejuízos à estrutura utilizada na prestação do serviço público.

Após o registro da ocorrência, policiais civis receberam denúncia informando que os materiais furtados estariam em uma residência da cidade. Durante as diligências, foram localizados e apreendidos mais de quatro quilos de fios de cobre compatíveis com aqueles que haviam sido retirados da agência poucas horas antes.