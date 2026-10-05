Um homem foi preso pela Polícia Militar neste domingo (4), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), após ser localizado com um caminhão que haviam sido roubados no Paraná. A abordagem ocorreu em uma propriedade rural do município após a corporação receber informações sobre o rastreamento dos veículos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM/I foram acionadas pela Polícia Civil do Paraná, que identificou a localização do caminhão. Os policiais seguiram até o endereço indicado e encontraram o cavalo mecânico Scania R 400 e uma carreta Randon com a carga (avaliada em aproximadamente R$ 400 mil), que haviam sido roubados. O homem que estava com os veículos foi abordado e encaminhado à Central de Polícia Judiciária. Ele permaneceu preso, à disposição da Justiça, pelos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De acordo com as informações repassadas aos policiais, o motorista do caminhão havia sido mantido sob restrição de liberdade desde a madrugada de sexta-feira (2) e só foi libertado na manhã de domingo. Além da prisão, a operação permitiu a recuperação dos veículos e da carga, estimada em cerca de R$ 400 mil. A ação foi resultado do compartilhamento de informações entre as forças de segurança dos dois estados, que possibilitou a localização rápida do material roubado e a detenção do suspeito.