A Comissão Processante (CP) instaurada pela Câmara Municipal de Bauru contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD) rejeitou nesta segunda-feira (5) pedido da defesa prévia apresentada pela chefe do Executivo e decidiu pelo prosseguimento do processo. Com isso, a apuração das três possíveis infrações político-administrativas atribuídas à prefeita na condução da concessão dos serviços de resíduos sólidos terá continuidade até a elaboração do relatório final, que será encaminhado ao plenário da Câmara para decisão sobre a procedência ou não das acusações e eventual cassação do mandato.

A CP é presidida pelo vereador Miltinho Sardin (PSD), tem Junior Lokadora (Podemos) como relator e Arnaldinho Ribeiro (Avante) como membro. Todos votaram pelo prosseguimento, sugerido pelo relator. A reunião do colegiado ocorreu cinco dias depois de Suéllen apresentar sua defesa, protocolada em 30 de setembro. Em uma peça de 77 páginas, a defesa pediu o arquivamento da denúncia e sustentou que não haveria elementos suficientes para demonstrar responsabilidade pessoal da prefeita pelas irregularidades apontadas.

O colegiado foi constituído depois que o plenário da Câmara aprovou, em 14 de setembro, por 19 votos a um, o recebimento da denúncia apresentada pelo vereador Eduardo Borgo (Novo).