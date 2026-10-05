Um motociclista de 18 anos foi abordado pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma fuga que terminou com um salto de aproximadamente quatro metros, na manhã de sexta-feira (3), na região do Parque dos Pinheiros, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O jovem foi localizado em uma área de mata depois de fugir a pé e saltar de um desnível onde havia um rio.

A ocorrência começou após o Centro de Operações Integradas (COI) receber uma denúncia de que um indivíduo estaria realizando manobras perigosas com uma motocicleta sem placa de identificação. Segundo o relato, durante a condução, ele quase teria atingido uma criança. Durante o patrulhamento, os agentes localizaram um homem próximo a uma motocicleta com as características informadas. Ao perceber a aproximação da viatura, conforme o registro da ocorrência, o motociclista teria iniciado a fuga e desobedecido às ordens de parada. O acompanhamento ocorreu por uma via em condições precárias e terminou com uma colisão entre a motocicleta e a viatura. Após buscas pela região o jovem foi encontrado a pé e com parte das roupas trocadas. Ainda segundo o registro, ele novamente não obedeceu à ordem de parada e fugiu em direção a uma área de mata. Durante a tentativa de fuga, saltou de um desnível de aproximadamente quatro metros, onde havia um rio, mas acabou alcançado e abordado pelos agentes.

Na revista pessoal, os guardas encontraram, dentro de uma pochete, uma porção de substância com características semelhantes à maconha. Conforme informado no registro, o jovem disse que havia fugido porque a motocicleta estava em situação irregular e porque não possuía habilitação. A consulta aos dados do veículo também apontou divergência na identificação do motor. A motocicleta foi encaminhada para as providências cabíveis e permaneceu apreendida. O jovem passou por avaliação médica e, depois, foi levado ao Plantão Policial. A ocorrência foi registrada como desobediência, condução de veículo sem habilitação, entorpecente e localização/apreensão de veículo. Após ser ouvido, o jovem foi liberado. A ação contou com a participação das equipes da GCM, ROMU, Comando, Patrulha Maria da Penha e Centro de Operações Integradas (COI).