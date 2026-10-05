Bauru chegou às eleições de 2026 com 277.515 eleitores e 22 candidaturas ligadas à cidade para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa. O resultado, porém, voltou a expor um dos principais obstáculos para a representação política local: a cidade não consegue concentrar a maior parte de seus votos em candidatos de Bauru.

Consideradas conjuntamente as duas disputas proporcionais, 54,9% dos votos válidos foram destinados a candidatos de outras cidades, enquanto 45,1% ficaram com os candidatos locais. Em números absolutos, são aproximadamente 202 mil votos para candidatos de fora contra 166 mil para os 22 nomes ligados a Bauru.

O resultado ajuda a compreender por que, apesar do tamanho do eleitorado e da quantidade de candidaturas, Bauru terminou a eleição com apenas um deputado eleito: Capitão Augusto (PL), para a Câmara Federal (mesmo assim, Augusto teve apenas 4.508 votos em Bauru). Nenhum dos dez candidatos ligados à cidade conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa.