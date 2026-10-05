Um enxame de abelhas atacou nove pessoas que seguiam para votar na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Márcia Bighetti, no Núcleo Mary Dota, em Bauru, na manhã deste domingo (4). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os insetos estavam em uma árvore no cruzamento das ruas Adauto de Carvalho e Jamiro Honorato da Silva e atacaram as pessoas, que não perceberam a presença do enxame. Equipes do Resgate, do Samu e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.

Um homem foi socorrido pelo Resgate com obstrução das vias aéreas. Uma mulher também precisou de atendimento médico após apresentar edema de glote, desorientação e possível choque anafilático. Ela ficou desorientada e foi protegida das abelhas por um Bombeiro até a chegada do caminhão, que interviu com uso de espuma e água.

As outras sete vítimas, apesar das picadas, estavam bem e foram encaminhadas para atendimento médico. Um cabo do Corpo de Bombeiros, que estava de folga, ajudou no socorro e também foi picado na cabeça, face e braços, mas passa bem.