O senador Flávio Bolsonaro (PL), 45 anos, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 80 anos, disputarão o segundo turno da eleição presidencial de 2026, marcado para o dia 25 de outubro. Com 99,73% das urnas apuradas, Flávio tinha 47,09% dos votos e Lula, 45,09%.
A apuração dos votos no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou o primeiro turno mais acirrado desde 1989, quando o Brasil retomou as eleições diretas após a ditadura militar.
Pela oitava vez a corrida presidencial será definida no segundo turno - as exceções ocorreram em 1994 e 1998. Nenhuma delas, porém, havia registrado um placar tão apertado no primeiro turno como agora.
Flávio Bolsonaro figurou atrás de Lula durante boa parte da pré-campanha e campanha, empatou tecnicamente com o presidente na reta final e agora vai ao segundo turno com uma vantagem sobre o petista.
Apesar do apelo feito por Lula e Flávio na reta final para tentar definir a eleição hoje, o segundo turno já era esperado pelas coordenações das duas campanhas, que agora buscarão apoio dos candidatos derrotados e dos partidos do centrão.
O desafio maior será do presidente Lula, que tenta seu quarto mandato como presidente. O petista foi duramente criticado pelos outros candidatos e viu Flávio Bolsonaro crescer significativamente na reta final, a ponto de ser considerado o favorito no segundo turno por alguns segmentos, como agentes do mercado financeiro.