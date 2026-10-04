O candidato Capitão Augusto (PL), com domicílio eleitoral em Bauru, foi reeleito neste domingo (4) para o quarto mandato como deputado federal. Com 96% das urnas apuradas, o parlamentar soma 151.327 votos.

Por Botucatu (100 quilômetros de Bauru), o ex-prefeito João Cury (MDB) também foi reeleito para a Câmara dos Deputados. Com 96% das urnas apuradas, ele soma 129.901 votos.

Também por Botucatu, o ex-prefeito Mário Pardini (PSD) foi eleito para a Assembleia Legislativa. Com 96% das urnas apuradas, ele totaliza 89.180 votos. Há oito anos o município não elegia um deputado estadual.