Depois de um temporal que deixou parte da cidade de Bauru sem energia neste domingo (4) e provocou prejuízos, os portões dos locais de votação das Eleições Gerais 2026 se fecharam e a expectativa agora é pela apuração dos votos. O JCNET acompanha a apuração dos candidatos de Bauru e região.

Nesta etapa, o eleitor escolheu até seis candidatos que disputam os seguintes cargos: deputado federal, deputado estadual ou distrital, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da república. As eleições definirão a composição do Poder Executivo federal e estadual e renovarão parte do Poder Legislativo para os próximos anos. Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, a votação será no dia 25 de outubro.

O período da manhã teve grande movimento nos colégios onde estão as seções de votação, mas nenhuma ocorrência digna de registro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Bauru registrou a substituição de uma urna eletrônica de manhã. Municípios da região também tiveram equipamentos substituídos. Ao todo, 91 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas no Interior do estado de São Paulo.