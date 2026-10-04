A apuração dos votos das Eleições Gerais 2026 seguem, mas já foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo, a votação dos (as) candidatos (as) a deputado (a) estadual e federal por Bauru e região.
* Atualizado até 18h25
BAURU
DEPUTADO (A) FEDERAL
1- Eduardo Borgo (Novo) - 41.642
2- Dr. Raul (Cidadania) - 13.346
3- André Maldonado (PP) - 13.511
4- Rodrigo Agostinho (PSB) - 16.949
5- Capitão Augusto (PL) - 81.111
6- Natalino da Pousada (PDT) - 1.116
7- Dário Dudario (PSD) - 2.430
8- Ricardo Amantini Filho (União) - 719
9- Adriana Perfeito (Avante) - 283
10- Graziela Galvão (PL) - 742
11 - Anilde Branca (Republicanos) - 64
12- Paulo Lago (PCO) -
DEPUTADO (A) ESTADUAL
1- Junior Rodrigues (PSD) - 7.816
2- Estela Almagro (PT) - 12.468
3- Junior Lokadora (Podemos) - 8.143
4- Anderson Prado (MDB) - 15.674
5- Lúcia Rosim (PSD) - 6.162
6- Thaís Viotto (PSB) - 1.271
7- Poeta (PSDB) - 149
8- Thiago Lira (PRD) - 315
9- Marcela Afonso (Solidariedade) -1.857
10 – Ivo Leite (Cidadania) - 780
JAÚ
DEPUTADO (A) FEDERAL
Dani Rodrigueiro (PDT) - 804
Repórter Rafaela Hernandez (PL) - 2.197
Everaldo da Assistência (Avante) - 237
Prof. Lauro Pacheco (PSOL) - 231
Juliana Fabre (PL) - 7.769
Paulo Gatto (PSDB) - 258
Paulo Soares (Podemos) - 32.835
DEPUTADO (A) ESTADUAL
Mateus Turini (PDT) - 1.436
Lucas Flores (PL) - 6.924
Eliane Pacheco (PP) - 595
Felipe Rodomonte (PSD) - 2.453
Pancho (PSB) - 48
BOTUCATU
DEPUTADO (A) FEDERAL
Ielo (PDT) - 1.670
João Cury (MDB) - 75.919
Dra. Júlia Bruder (Novo) - 408
DEPUTADO (A) ESTADUAL
Abelardo (Republicanos) - 839
Fernando Bruder (Novo) - 65
Mário Pardini (PSD) - 18.901
Jean Brito (Democracia Cristã - DC) - 80
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
DEPUTADO ESTADUAL
Ricardo Madalena (PL) - 29.031
MARÍLIA
DEPUTADO ESTADUAL
Dani Alonso (PL) - 29.825