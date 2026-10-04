04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Veja apuração parcial dos votos dos candidatos de Bauru e região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A apuração dos votos das Eleições Gerais 2026 seguem, mas já foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo, a votação dos (as) candidatos (as) a deputado (a) estadual e federal por Bauru e região.

* Atualizado até 18h25

BAURU

DEPUTADO (A) FEDERAL

1- Eduardo Borgo (Novo) - 41.642
2- Dr. Raul (Cidadania) - 13.346
3- André Maldonado (PP) - 13.511
4- Rodrigo Agostinho (PSB) - 16.949
5- Capitão Augusto (PL) - 81.111
6- Natalino da Pousada (PDT) - 1.116
7- Dário Dudario (PSD) - 2.430
8- Ricardo Amantini Filho (União) - 719
9- Adriana Perfeito (Avante) - 283
10- Graziela Galvão (PL) - 742

11 - Anilde Branca (Republicanos) - 64

12- Paulo Lago (PCO) - 

DEPUTADO (A) ESTADUAL

1- Junior Rodrigues (PSD) - 7.816
2- Estela Almagro (PT) - 12.468
3- Junior Lokadora (Podemos) - 8.143
4- Anderson Prado (MDB) - 15.674
5- Lúcia Rosim (PSD) - 6.162
6- Thaís Viotto (PSB) - 1.271
7- Poeta (PSDB) - 149
8- Thiago Lira (PRD) - 315
9- Marcela Afonso (Solidariedade) -1.857
10 – Ivo Leite (Cidadania) - 780

JAÚ

DEPUTADO (A) FEDERAL

Dani Rodrigueiro (PDT) - 804
Repórter Rafaela Hernandez (PL) - 2.197
Everaldo da Assistência (Avante) - 237
Prof. Lauro Pacheco (PSOL) - 231
Juliana Fabre (PL) - 7.769
Paulo Gatto (PSDB) - 258
Paulo Soares (Podemos) - 32.835

DEPUTADO (A) ESTADUAL
Mateus Turini (PDT) - 1.436
Lucas Flores (PL) - 6.924
Eliane Pacheco (PP) - 595
Felipe Rodomonte (PSD) - 2.453
Pancho (PSB) - 48

BOTUCATU

DEPUTADO (A) FEDERAL

Ielo (PDT) - 1.670
João Cury (MDB) - 75.919
Dra. Júlia Bruder (Novo) - 408

DEPUTADO (A) ESTADUAL

Abelardo (Republicanos) -  839
Fernando Bruder (Novo) -  65
Mário Pardini (PSD) -  18.901
Jean Brito (Democracia Cristã - DC) - 80

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

DEPUTADO ESTADUAL

Ricardo Madalena (PL) - 29.031

MARÍLIA

DEPUTADO ESTADUAL

Dani Alonso (PL) - 29.825

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