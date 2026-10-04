Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília. O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto. Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, a votação será no dia 25 de outubro.
A partir do momento em que as seções eleitorais encerrarem a votação, qualquer eleitor poderá atuar como fiscal da totalização dos votos. A explicação é do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, e vale para todo o país.
No Rio de Janeiro, 12,86 milhões de eleitores são esperados para votar.Assim que a votação é encerrada, cada urna eletrônica gera um documento chamado Boletim de Urna .Trata-se de um relatório impresso que contém informações como o número total de votos da urna e quanto cada candidato recebeu, além do total de brancos e nulos. Há também QR Code em cada um deles.
Esses documentos são impressos em cinco vias e anexados pelos funcionários dos TREs em local visível e de fácil acesso, nas próprias seções eleitorais. "É um documento público, que fica na porta da seção eleitoral", descreve Kovacs.QR CodePor meio dos QR Codes, o eleitor pode capturar os dados com o aplicativo Boletim na Mão. Este ano, a funcionalidade está presente também no e-Título, aplicativo oficial do Tribunal SuperiorEleitoral (TSE), no menu mais opções.
Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RJ, o eleitor pode capturar o QR Code de "quantos boletins quiser". Com os dados capturados no celular, o eleitor pode comparar as informações com as disponibilizadas pelo TSE no site resultados.tse.jus.br.