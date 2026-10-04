Os eleitores devem ficar atentos também aos horários: a votação para escolher os candidatos que disputam as vagas no primeiro turno das Eleições Gerais termina às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília. O prazo será prorrogado quando houver pessoas aguardando na fila às 17h. Nesse caso, serão distribuídas senhas para garantir que todos os presentes possam exercer o voto. Se houver segundo turno para escolha de presidente e governadores, a votação será no dia 25 de outubro.

A partir do momento em que as seções eleitorais encerrarem a votação, qualquer eleitor poderá atuar como fiscal da totalização dos votos. A explicação é do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, e vale para todo o país.

No Rio de Janeiro, 12,86 milhões de eleitores são esperados para votar.Assim que a votação é encerrada, cada urna eletrônica gera um documento chamado Boletim de Urna .Trata-se de um relatório impresso que contém informações como o número total de votos da urna e quanto cada candidato recebeu, além do total de brancos e nulos. Há também QR Code em cada um deles.