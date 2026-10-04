Uma pessoa morreu na manhã deste domingo (4) no desabamento do teto de um estabelecimento comercial durante forte chuva que atingiu a cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil.

O imóvel desabou por volta de 10h30, na rua Conde Francisco Matarazzo, no bairro São João.

Outras quatro vítimas ficaram sob os escombros e foram socorridas. Duas foram levadas a unidades de saúde por meios próprios e outras duas foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros.