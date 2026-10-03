No início da noite desta sexta-feira (2), por volta das 18h30, um mototaxista de 46 anos teve sua moto Honda XRE 300 Sahara de cores preto e cinza roubada por dois homens em outra moto após deixar um passageiro que havia solicitado corrida por aplicativo até a região do bairro Vargem Limpa, em Bauru.

De acordo com informações do registro policial, a vítima foi rendida pelos dois criminosos logo após o desembarque do passageiro e, ameaçada com uma arma de fogo, acabou empurrada e foi obrigada a entregar sua motocicleta e aparelho celular.

Na sequência, a dupla fugiu e o mototaxista acionou a Polícia Militar (PM). A ocorrência foi registrada no plantão policial e é investigada pela Polícia Civil. Quem tiver qualquer informação sobre a moto roubada, placas TIX5C70, pode acionar a PM pelo 190.