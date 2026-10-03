Vera Cruz - Um pedestre morreu, no fim da noite desta sexta-feira (2), após ser atropelado por um Gol na alça de acesso localizada na altura do quilômetro 438 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Vera Cruz (90 quilômetros de Bauru).
O acidente ocorreu por volta das 22h45. Segundo o site da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do carro contou que seguia pela alça para ingressar na rodovia quando foi surpreendido pelo pedestre no meio da via e não teve tempo de frear ou desviar.
A vitima, que não teve nome divulgado, não resistiu e morreu no local. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e, na sequência, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.