03 de outubro de 2026
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EM VERA CRUZ

Pedestre morre atropelado em alça de acesso à Bauru-Marília

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
A vitima, que não teve o nome divulgado, não resistiu e morreu no local
A vitima, que não teve o nome divulgado, não resistiu e morreu no local

Vera Cruz - Um pedestre morreu, no fim da noite desta sexta-feira (2), após ser atropelado por um Gol na alça de acesso localizada na altura do quilômetro 438 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, em Vera Cruz (90 quilômetros de Bauru).

O acidente ocorreu por volta das 22h45. Segundo o site da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do carro contou que seguia pela alça para ingressar na rodovia quando foi surpreendido pelo pedestre no meio da via e não teve tempo de frear ou desviar.

A vitima, que não teve nome divulgado, não resistiu e morreu no local. A Polícia Científica foi acionada para a perícia e, na sequência, o corpo seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico. As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil.

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