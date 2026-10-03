Neste sábado (3), o 27.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27.º BPM/I) prestou apoio aos cartórios eleitorais da 19.ª, 86.ª, 200.ª e 241.ª zonas eleitorais durante as operações de escolta e distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação de Jaú e região. Dois equipamentos foram escolhidos para serem submetidos ao teste de integridade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste domingo (4), na capital, e escoltados pela PM até o aeroporto Bauru-Arealva.

"A atuação policial foi planejada para garantir a segurança dos servidores da Justiça Eleitoral, dos equipamentos e de todo o processo de transporte e distribuição das urnas", explicou o 27.º BPM/I, em nota.

Duas urnas eletrônicas da região foram sorteadas para o teste de integridade - uma da seção 49.ª, situada no município de Itaju, que faz parte da 19.ª ZE de Bariri, e uma da seção 19.ª da 200.ª ZE, de Barra Bonita.