Neste sábado (3), o 27.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (27.º BPM/I) prestou apoio aos cartórios eleitorais da 19.ª, 86.ª, 200.ª e 241.ª zonas eleitorais durante as operações de escolta e distribuição das urnas eletrônicas aos locais de votação de Jaú e região. Dois equipamentos foram escolhidos para serem submetidos ao teste de integridade do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste domingo (4), na capital, e escoltados pela PM até o aeroporto Bauru-Arealva.
"A atuação policial foi planejada para garantir a segurança dos servidores da Justiça Eleitoral, dos equipamentos e de todo o processo de transporte e distribuição das urnas", explicou o 27.º BPM/I, em nota.
Duas urnas eletrônicas da região foram sorteadas para o teste de integridade - uma da seção 49.ª, situada no município de Itaju, que faz parte da 19.ª ZE de Bariri, e uma da seção 19.ª da 200.ª ZE, de Barra Bonita.
Elas foram lacradas pelos respectivos cartórios eleitorais e escoltadas pela PM, juntamente com equipes responsáveis pelos equipamentos, até o aeroporto Bauru-Arealva, de onde seguiram para a realização do procedimento.
"O 27.º BPM/I permanece mobilizado e atuará durante todo o período eleitoral, contribuindo para a segurança, a tranquilidade e o pleno exercício da cidadania", ressalta a unidade na nota.
Teste de Integridade: o que é e como funciona
As auditorias são realizadas paralelamente à eleição, neste domingo (4), das 8h às 17h, no Centro Cultural São Paulo, na Liberdade, bairro da capital, e buscam comprovar o correto funcionamento das urnas. No Teste de Integridade, os votos de cédulas preenchidas manualmente em uma cerimônia serão digitados nas urnas eletrônicas selecionadas para a auditoria e em um sistema de acompanhamento.
O procedimento é supervisionado por fiscais e filmado. Após o encerramento da votação, às 17h, serão emitidos os Boletins de Urna (BUs) e o resultado do sistema, permitindo verificar a correspondência entre os votos digitados e o resultado das urnas. O objetivo do Teste de Integridade é demonstrar a correta correspondência entre os votos registrados na urna e os constantes das cédulas de papel.