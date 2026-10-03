Estão abertas até 4 de outubro as inscrições para três ações formativas da 14ª edição do Festival de Artes Cênicas de Bauru (FACE). As oportunidades são oferecidas com interpretação em Libras e destinadas a artistas maiores de 18 anos de Bauru e região e, em uma das ações, a participantes de todo o Brasil.

A Residência Artística com a Taanteatro oferece 10 vagas para pessoas maiores de 18 anos de Bauru e região. A atividade será realizada presencialmente nos dias 6 e 7 de novembro, com encontros dedicados à experimentação, investigação e composição cênica. Os processos desenvolvidos durante a residência serão apresentados na Mostra Final, marcada para 14 de novembro, às 20h, na Casa do Circo, localizada na Rua Bolívia, 5-43, Jardim Terra Branca. O cachê é de R$ 800 por participante, mediante emissão de Nota Fiscal. A participação nas duas etapas é obrigatória e as inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/4zuFjPqyZgZLJE5W9

Intercâmbio Artístico com Samara Azevedo

O Intercâmbio Artístico com Samara Azevedo, artista e profissional das artes cênicas com residência em Portugal, selecionará 10 pessoas maiores de 18 anos de Bauru e região. O encontro será no dia 9 de novembro, às 19h, no Espaço Coletivo Vila, localizado na Rua Antônio Alves, 16-15, Centro. A atividade será realizada presencialmente, com a participação de Samara por videoconferência. A partir de um programa-guia elaborado pela artista, serão desenvolvidos pequenos experimentos cênicos, apresentados na Mostra de Experimentos do festival, em 12 de novembro, às 19h, no Auditório do Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. O cachê é de R$ 800 por participante e as inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/eU6xfwC276p3fxAp8