Estão abertas até 4 de outubro as inscrições para três ações formativas da 14ª edição do Festival de Artes Cênicas de Bauru (FACE). As oportunidades são oferecidas com interpretação em Libras e destinadas a artistas maiores de 18 anos de Bauru e região e, em uma das ações, a participantes de todo o Brasil.
A programação inclui uma residência artística com a Taanteatro, um intercâmbio com a artista Samara Azevedo e a Mostra Performing Project, voltada à criação de experimentos audiovisuais.
Residência Artística com a Taanteatro
A Residência Artística com a Taanteatro oferece 10 vagas para pessoas maiores de 18 anos de Bauru e região. A atividade será realizada presencialmente nos dias 6 e 7 de novembro, com encontros dedicados à experimentação, investigação e composição cênica. Os processos desenvolvidos durante a residência serão apresentados na Mostra Final, marcada para 14 de novembro, às 20h, na Casa do Circo, localizada na Rua Bolívia, 5-43, Jardim Terra Branca. O cachê é de R$ 800 por participante, mediante emissão de Nota Fiscal. A participação nas duas etapas é obrigatória e as inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/4zuFjPqyZgZLJE5W9
Intercâmbio Artístico com Samara Azevedo
O Intercâmbio Artístico com Samara Azevedo, artista e profissional das artes cênicas com residência em Portugal, selecionará 10 pessoas maiores de 18 anos de Bauru e região. O encontro será no dia 9 de novembro, às 19h, no Espaço Coletivo Vila, localizado na Rua Antônio Alves, 16-15, Centro. A atividade será realizada presencialmente, com a participação de Samara por videoconferência. A partir de um programa-guia elaborado pela artista, serão desenvolvidos pequenos experimentos cênicos, apresentados na Mostra de Experimentos do festival, em 12 de novembro, às 19h, no Auditório do Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves. O cachê é de R$ 800 por participante e as inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/eU6xfwC276p3fxAp8
Performing Project
A Mostra Performing Project tem caráter nacional e selecionará 14 pessoas maiores de 18 anos, de qualquer estado do Brasil, para a criação de experimentos audiovisuais de até um minuto. A proposta aproxima teatro, performance e audiovisual a partir do tema "Corpos em Travessia". Cada participante receberá um programa-guia com estímulos e provocações e será responsável por todas as etapas de criação, atuação, gravação, edição e finalização do vídeo. Não é necessário equipamento profissional. Os vídeos selecionados deverão ser enviados até 20 de outubro. O cachê é de R$ 500 por participante e as inscrições podem ser realizadas pelo formulário: https://forms.gle/LxHJH74XFyXUKEBA8
As três atividades são gratuitas, e as inscrições devem ser realizadas por meio dos formulários disponíveis nos canais do FACE (@facebauru). Nos chamamentos presenciais, não haverá ajuda de custo para deslocamento.
O FACE
Realizado anualmente desde 2012, o Festival de Artes Cênicas de Bauru é uma mostra cênica não competitiva que reúne espetáculos de teatro, dança e performance, além de atividades de formação, como oficinas, workshops e debates. A cada edição, o festival estabelece um conceito curatorial e reúne diferentes linguagens e propostas de pesquisa cênica contemporânea. A partir da 9ª edição, o FACE também passou a realizar uma mostra de video performances, ampliando a relação entre as artes cênicas e o audiovisual.
Em 2026, o festival terá duas edições. A primeira foi realizada em abril, e a 14ª edição acontece de 2 a 14 de novembro, com espetáculos, performances, videoarte e oficinas de acesso gratuito em diversos locais da cidade.
SERVIÇO
14º Festival de Artes Cênicas de Bauru - FACE, de 2 a 14 de novembro com programação gratuita. Inscrições abertas para ações formativas.
Inscrições para Residência Artística com a Taanteatro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc-CeoirGZOaGjnOpeqpEoyG4OuRRWjtfrez7mdEf01u0n7Q/viewform
Inscrições para Intercâmbio Artístico com Samara Azevedo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6WBIBbGYVDzpWwee1FgC6_y-UtM2AehjKE-Khf8p8a4uEWQ/viewform
Inscrições para Mostra Performing Project: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdveuH8Gq8lcQjAOhNJsvcdaCUj_0UNvU7Dpaif9SmCWtLl7A/viewform