Fãs do Bon Jovi, esta notícia é para vocês! Neste sábado (3), quem comanda o som do Alameda Rodoserv Center é a banda "The Circle - Bon Jovi Tribute". O show contará com sucessos como "Always", "Livin' on a Prayer", "You Give Love a Bad Name", "It's My Life", "Bed of Roses", "Have a Nice Day", "Misunderstood" e muitos outros.
A The Circle foi criada em 2010 e busca unir a essência hard rock do Bon Jovi do início dos anos 1980, com os sucessos dos anos 2000. Uma noite que promete não deixar ninguém parado do começo ao fim e que irá agradar várias gerações que cresceram ouvindo a banda.
SERVIÇO
Tributo ao Bon Jovi, com a banda The Circle, neste sábado (3/10), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 39,90 (1.º lote), R$ 44,90 (2.º lote) e R$ 49,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. Estacionamento gratuito. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.