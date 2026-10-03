As composições do artista Levi Ramiro, considerado um dos principais nomes da viola caipira, vão tomar conta da Praça dos Bambus, no Jardim Botânico de Bauru, em uma apresentação gratuita a partir das 10h deste sábado (3).

O violeiro, compositor, cantor e artesão de viola retrata, em suas músicas, a simplicidade da vida interiorana, a relação com a natureza e a humildade do homem do campo.

Nesta exibição, ele emprestará seu talento em uma apresentação especial para marcar os 15 anos da TV Unesp, comemorados em 2026, e realizada em parceria com o Jardim Botânico e a Prefeitura Municipal de Bauru.