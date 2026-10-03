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NESTE SÁBADO

TV Unesp e Jardim Botânico de Bauru promovem show com o violeiro

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
O violeiro, compositor, cantor e artesão de viola Levi Ramiro
O violeiro, compositor, cantor e artesão de viola Levi Ramiro

As composições do artista Levi Ramiro, considerado um dos principais nomes da viola caipira, vão tomar conta da Praça dos Bambus, no Jardim Botânico de Bauru, em uma apresentação gratuita a partir das 10h deste sábado (3).

O violeiro, compositor, cantor e artesão de viola retrata, em suas músicas, a simplicidade da vida interiorana, a relação com a natureza e a humildade do homem do campo.

Nesta exibição, ele emprestará seu talento em uma apresentação especial para marcar os 15 anos da TV Unesp, comemorados em 2026, e realizada em parceria com o Jardim Botânico e a Prefeitura Municipal de Bauru.

O evento, aberto ao público de Bauru e região, será mediado pelo jornalista Júlio Penariol, que conduzirá um bate-papo leve entre causos contados pelo artista e o show com músicas instrumentais e canções.

Tudo será captado pela equipe técnica da TV e se transformará em um programa que, depois, vai ao ar pela TV e também pela Internet.

Em caso de chuva, o evento será adiado para uma data ainda a ser definida.

LEVI RAMIRO

Nascido em Uru (90 quilômetros de Bauru), e morador de Pirajuí (60 quilômetros de Bauru), Levi Ramiro foi um dos primeiros artistas a participar de um programa no estúdio da TV Unesp, quando se apresentou no "Som e Prosa", no início da década de 2010.

De formação autodidata, começou tocando violão popular com um instrumento que herdou do irmão. Anos depois, apaixonou-se pela viola de dez cordas, que o acompanha nas suas andanças e shows pelo Brasil.

Desde 1997, o violeiro se apresenta em shows, festivais e programas de rádio e TV. Em 2010, recebeu o Prêmio Excelência da Viola Caipira na categoria Violeiro Solo.

Além de músico, Levi também é reconhecido por ser artesão e fabricar instrumentos a partir da cabaça e de madeira reciclada. O trabalho é desenvolvido em uma oficina montada em sua própria casa, espaço que a TV Unesp já visitou e gravou com o artista, programa que pode ser conferido até hoje no YouTube da emissora.

SERVIÇO

Show Levi Ramiro

Data: 3 de outubro (sábado)

Horário: 10h

Local: Praça dos Bambus, no Jardim Botânico de Bauru (Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, Km 232 - s/n)

Entrada gratuita

 

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