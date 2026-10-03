As composições do artista Levi Ramiro, considerado um dos principais nomes da viola caipira, vão tomar conta da Praça dos Bambus, no Jardim Botânico de Bauru, em uma apresentação gratuita a partir das 10h deste sábado (3).
O violeiro, compositor, cantor e artesão de viola retrata, em suas músicas, a simplicidade da vida interiorana, a relação com a natureza e a humildade do homem do campo.
Nesta exibição, ele emprestará seu talento em uma apresentação especial para marcar os 15 anos da TV Unesp, comemorados em 2026, e realizada em parceria com o Jardim Botânico e a Prefeitura Municipal de Bauru.
O evento, aberto ao público de Bauru e região, será mediado pelo jornalista Júlio Penariol, que conduzirá um bate-papo leve entre causos contados pelo artista e o show com músicas instrumentais e canções.
Tudo será captado pela equipe técnica da TV e se transformará em um programa que, depois, vai ao ar pela TV e também pela Internet.
Em caso de chuva, o evento será adiado para uma data ainda a ser definida.
LEVI RAMIRO
Nascido em Uru (90 quilômetros de Bauru), e morador de Pirajuí (60 quilômetros de Bauru), Levi Ramiro foi um dos primeiros artistas a participar de um programa no estúdio da TV Unesp, quando se apresentou no "Som e Prosa", no início da década de 2010.
De formação autodidata, começou tocando violão popular com um instrumento que herdou do irmão. Anos depois, apaixonou-se pela viola de dez cordas, que o acompanha nas suas andanças e shows pelo Brasil.
Desde 1997, o violeiro se apresenta em shows, festivais e programas de rádio e TV. Em 2010, recebeu o Prêmio Excelência da Viola Caipira na categoria Violeiro Solo.
Além de músico, Levi também é reconhecido por ser artesão e fabricar instrumentos a partir da cabaça e de madeira reciclada. O trabalho é desenvolvido em uma oficina montada em sua própria casa, espaço que a TV Unesp já visitou e gravou com o artista, programa que pode ser conferido até hoje no YouTube da emissora.
SERVIÇO
Show Levi Ramiro
Data: 3 de outubro (sábado)
Horário: 10h
Local: Praça dos Bambus, no Jardim Botânico de Bauru (Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, Km 232 - s/n)
Entrada gratuita