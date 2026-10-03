À primeira vista, tecnologia e formação docente ocupam páginas diferentes; nesta semana, porém, dialogaram de modo interessante.

Na Europa, novos relatórios sobre inteligência artificial na educação mostraram que quatro em cada dez jovens de 16 a 24 anos já usavam IA generativa para fins educacionais em 2025, enquanto menos de um terço dos professores pesquisados havia recebido formação profissional relacionada à IA.

No Brasil, uma nova lei transformou o Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) em política de Estado, fortalecendo justamente a inserção dos futuros professores no cotidiano das escolas públicas.