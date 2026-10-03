A recente proibição das chamadas bets suscita questão que ultrapassa o debate sobre as virtudes ou os malefícios das apostas: até que ponto o Governo Federal pode modificar, abruptamente, um regime econômico que ele próprio criou, regulamentou e incentivou?

As apostas de quota fixa foram introduzidas no ordenamento brasileiro pela Lei nº 13.756, de 2018. Posteriormente, a Lei nº 14.790, de 2023, estruturou de forma mais ampla esse mercado, submetendo sua exploração à autorização do Ministério da Fazenda, mediante requisitos técnicos, econômicos e regulatórios.

A legislação previu autorizações que poderiam alcançar cinco anos e condicionou sua expedição ao pagamento de contraprestação de outorga até R$ 30 milhões para a exploração de três marcas comerciais.