03 de outubro de 2026
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OPINIÃO

Engrenagem quebrada

Por Guto Guedes | Artista, bacharel em Direito, jornalista por SP, radialista e comunicador por SC e psicanalista com pós-graduação em Saúde Mental
| Tempo de leitura: 1 min
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A relação entre os 3 poderes da República - Executivo, Legislativo e Judiciário - está defasada faz algum tempo.

A comunicação pública e sua transparência estão com falhas estruturais e sua complexidade geram interpretações errôneas para a democracia brasileira.

A população, nessa engrenagem quebrada atualmente e seus freios e contrapesos deixam a população mais confusa principalmente para as eleições que estão chegando.

A interpretação do brasileiro médio se faz também pela polarização política da esquerda e extrema direita, onde os ministros do STF são vistos como dos Bolsonaros ou Lulopetistas.

Essa guerra ideológica e meias verdades, principalmente nas propagandas eleitorais, deixam os eleitores vermelhos e verdes-amarelos atônitos e ativam os impulsos da propaganda, vazados à imprensa, terceirizados às redes sociais, gerando o descrédito parcial ou total das instituições.

Juntamente com as indicações dos presidentes para o STF, que são interpretadas literalmente nas escolhas e alianças, a politização das mensagens chegam " manipuladas " pelas decisões supremas.

O justo seria, no mínimo, a renúncia do Alexandre de Moraes e André Mendonça e, no máximo, a de Kassio Nunes e Fux, citados no caso do Banco Master.

As pizzas chegaram quentinhas, mas a vingança de ambos os lados será totalmente fria, deixando o povo mais confuso nessa complexidade pelo Poder.

 

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