A relação entre os 3 poderes da República - Executivo, Legislativo e Judiciário - está defasada faz algum tempo.

A comunicação pública e sua transparência estão com falhas estruturais e sua complexidade geram interpretações errôneas para a democracia brasileira.

A população, nessa engrenagem quebrada atualmente e seus freios e contrapesos deixam a população mais confusa principalmente para as eleições que estão chegando.