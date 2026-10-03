Bauru foi sacudida por uma notícia-bomba, revelada pelo GAECO, referente a um contrato assinado pela municipalidade, com uma empresa, "de fora", vencedora da licitação, para o destino do lixo de nossa cidade; notícia essa comentada no Jornal da Cidade, em 12 de setembro, último.

1) A indicação e contratação para cargos na Prefeitura, e seus departamentos, de pessoas que não têm qualquer vínculo com Bauru, são "de fora", e os nossos profissionais, natos e competentes, ficam no ostracismo. Outro: 2) O contrato milionário de um carro-câmeras, assinado, também pelo nosso Executivo, no valor "mensal" de, aproximadamente $ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), com o objetivo de rodar nas nossas ruas, no período diurno, multando todos os veículos que estiverem estacionados de forma irregular. Não sei qual o critério desse procedimento, mas, com certeza, todos nós corremos o risco de cair nessa arapuca milionária, pois está multando sem dó, nem piedade. Uma mina de ouro!

Achei essa ideia do carro-câmeras muito boa, ótima, mas que seria muito mais útil e louvável se fosse para outro objetivo: funcionar como polícia (em parceria com o Estado, se fosse preciso) para coibir os ladrões que estão invadindo residências, escolas, casas comerciais, construções, onde, praticam roubos ousados, entrando pelo telhado e fazendo buracos nos muros, quando a segurança não lhes favorece, entram roubando à vontade.

Aí, sim, seria um valioso presente e respeito à população, que sofre, com os prejuízos. Outro: