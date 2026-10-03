Neste domingo, 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis. Providencialmente, a liturgia nos apresenta a imagem da vinha, que nos ajuda a compreender a missão de cada cristão: Deus nos confia a sua vinha para que produzamos frutos de justiça, bondade, fraternidade e paz.

Na primeira leitura (Is 5,1-7), o profeta Isaías apresenta o lamento de Deus diante de uma vinha que recebeu todos os cuidados, mas não produziu os frutos esperados: "Eu esperava deles frutos de justiça - e eis injustiça; esperava obras de bondade - e eis iniquidade" (Is 5,7). A vinha representa o povo de Deus, amado, cuidado e chamado a corresponder ao amor recebido.

No Evangelho (Mt 21,33-43), Jesus retoma essa imagem para falar da responsabilidade daqueles que receberam a vinha. Os vinhateiros se esquecem de que a vinha não lhes pertence. Querem tomar posse dela e recusam até mesmo o filho enviado pelo proprietário. Por isso, Jesus conclui: "O Reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos" (Mt 21,43).