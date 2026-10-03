Depois de 36 anos de vida parlamentar e nove mandatos (quatro como deputado estadual e cinco como federal), o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) prepara o encerramento de sua trajetória político/eleitoral. Aos 71 anos, o parlamentar decidiu não disputar um novo mandato, mas afirma que a saída das urnas não significará o afastamento da vida pública. A intenção é continuar participando da formulação de políticas públicas, principalmente em temas como agro sustentável, biocombustíveis, infraestrutura, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional.

"Estou encerrando um ciclo. Foram quatro vezes candidato a deputado estadual e eleito e, depois, cinco vezes a federal e eleito. Estou completando meu nono mandato. São 36 anos de vida parlamentar. É tempo...", resume Jardim, durante visita ao Café com Política, no JC/JCNET.

O atual mandato na Câmara termina em fevereiro de 2027. Antes de chegar ao Congresso, Jardim construiu uma trajetória na política paulista. Foi secretário de Habitação e secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e iniciou a vida pública na Secretaria do Interior durante o governo de Franco Montoro.