A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) lançou o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2026. O objetivo é oferecer aos cidadãos e empresas da cidade uma oportunidade facilitada para regularização de dívidas como atrasos no IPTU, ISS, taxas de licença, alvarás e até multas de postura (como limpeza de terrenos) geradas até o dia 31 de dezembro de 2025.

O programa permite que os contribuintes renegociem seus débitos com descontos expressivos nos juros e multas de mora, podendo chegar a 100% de isenção para pagamentos à vista. A adesão ao Refis 2026 pode ser feita até 13 de novembro de 2026. Após essa data, o programa será encerrado e, pela lei, não poderá haver uma prorrogação.

Para pagamento à vista (parcela única), será concedido 100% de desconto nos juros e multas de mora. No caso de pagamento em até 24 parcelas, o desconto ofertado será de 80%. Quem optar por parcelar o débito entre 25 e 48 vezes terá desconto de 50%. Nos dois últimos casos, o valor da parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 100,00.