03 de outubro de 2026
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AÇÃO DA PREFEITURA

Pederneiras: Refis com até 100% de desconto em juros e multas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Google/Reprodução
Adesão ao programa deve ser feita no Setor de Dívida Ativa da Prefeitura de Pederneiras, na rua Siqueira Campos, 64, Centro
Adesão ao programa deve ser feita no Setor de Dívida Ativa da Prefeitura de Pederneiras, na rua Siqueira Campos, 64, Centro

A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) lançou o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2026. O objetivo é oferecer aos cidadãos e empresas da cidade uma oportunidade facilitada para regularização de dívidas como atrasos no IPTU, ISS, taxas de licença, alvarás e até multas de postura (como limpeza de terrenos) geradas até o dia 31 de dezembro de 2025.

O programa permite que os contribuintes renegociem seus débitos com descontos expressivos nos juros e multas de mora, podendo chegar a 100% de isenção para pagamentos à vista. A adesão ao Refis 2026 pode ser feita até 13 de novembro de 2026. Após essa data, o programa será encerrado e, pela lei, não poderá haver uma prorrogação.

Para pagamento à vista (parcela única), será concedido 100% de desconto nos juros e multas de mora. No caso de pagamento em até 24 parcelas, o desconto ofertado será de 80%. Quem optar por parcelar o débito entre 25 e 48 vezes terá desconto de 50%. Nos dois últimos casos, o valor da parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 100,00.

Grandes dívidas (acima de R$ 100 mil) podem ser parceladas em até 96 vezes, com 50% de desconto  sobre juros e multas e parcela mínima de R$ 2.000,00. Para participar do Refis, o contribuinte deve atualizar seu cadastro na prefeitura, apresentando comprovante de endereço e número de telefone atualizados, além de documentos pessoais.

O atraso superior a 30 dias no pagamento de qualquer parcela cancela o acordo automaticamente e gera uma multa de 20% sobre o montante total devido atualizado. A adesão ao programa deve ser feita no Setor de Dívida Ativa, na sede da Prefeitura de Pederneiras, na rua Siqueira Campos, n° 64, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

"O Refis é, acima de tudo, um programa de socorro e empatia com o contribuinte pederneirense. Sabemos que imprevistos financeiros acontecem, e nossa gestão quer ajudar o cidadão de boa-fé a limpar seu nome e regularizar sua situação junto ao município com condições que realmente caibam no bolso", diz a prefeita Ivana Bertolini Camarinha.

De acordo com o Executivo, a lei municipal proíbe expressamente que o Refis seja utilizado para perdoar juros de dívidas originadas de condenações, multas ou ressarcimentos imputados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) contra agentes políticos e ex-gestores, protegendo o patrimônio público de Pederneiras.

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