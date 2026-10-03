Bauru deve ter um fim de semana marcado por variação de nebulosidade, possibilidade de chuva e elevação das temperaturas. A previsão para este sábado (3) indica tempo parcialmente nublado, com mínima na casa dos 15°C e máxima entre 26°C e 28°C, com possibilidade de chuva à tarde/noite. Para este domingo (4), os termômetros podem chegar aos 31°C, mas a previsão também aponta possibilidade de chuva.
Segundo o IPMet/Unesp, a temperatura em Bauru deve variar entre 15°C e 28°C neste sábado. O boletim meteorológico aponta muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em diferentes áreas do Estado de São Paulo ao longo do dia. Para o domingo, o IPMet prevê temperaturas entre 18°C e 28°C. A previsão aponta chuva para Bauru.
O cenário também é compatível com a atuação de uma frente fria que influencia as condições meteorológicas no Estado. O Cepagri/Unicamp informou que a passagem do sistema provocou aumento da nebulosidade e registro de chuvas em diferentes regiões paulistas.
Eleição
A previsão para domingo merece atenção também porque a data marca o primeiro turno das eleições de 2026. Com possibilidade de chuva e temperaturas mais elevadas durante o dia, a recomendação aos eleitores é acompanhar as atualizações meteorológicas antes de sair de casa e, se necessário, levar guarda-chuva.
As previsões podem sofrer alterações ao longo do dia, especialmente quanto ao horário e à intensidade das chuvas.