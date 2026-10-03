Bauru deve ter um fim de semana marcado por variação de nebulosidade, possibilidade de chuva e elevação das temperaturas. A previsão para este sábado (3) indica tempo parcialmente nublado, com mínima na casa dos 15°C e máxima entre 26°C e 28°C, com possibilidade de chuva à tarde/noite. Para este domingo (4), os termômetros podem chegar aos 31°C, mas a previsão também aponta possibilidade de chuva.

Segundo o IPMet/Unesp, a temperatura em Bauru deve variar entre 15°C e 28°C neste sábado. O boletim meteorológico aponta muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em diferentes áreas do Estado de São Paulo ao longo do dia. Para o domingo, o IPMet prevê temperaturas entre 18°C e 28°C. A previsão aponta chuva para Bauru.

O cenário também é compatível com a atuação de uma frente fria que influencia as condições meteorológicas no Estado. O Cepagri/Unicamp informou que a passagem do sistema provocou aumento da nebulosidade e registro de chuvas em diferentes regiões paulistas.

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