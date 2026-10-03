O Noroeste enfrenta o São José neste sábado (3), às 19h, no Estádio Martins Pereira, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Paulista 2026. Como houve empate no primeiro jogo (1 a 1), quem vencer vai à final. Desde a última segunda-feira (28), todo o elenco profissional do Norusca viajou para a cidade do Rio de Janeiro, onde permaneceu em concentração integral, cumprindo uma programação direcionada à preparação física, técnica e tática para o jogo decisivo no Vale do Paraíba.

Durante o período na capital fluminense, o Noroeste também realizou uma atividade de treinamento em conjunto com o elenco do Vasco da Gama, como parte da preparação estabelecida pela comissão técnica para esta importante fase da temporada. Na última quinta-feira (1), a delegação alvirrubra seguiu diretamente para São José dos Campos, onde permanece concentrada até a realização da partida neste sábado.

A programação especial faz parte do planejamento definido pela direção do Esporte Clube Noroeste SAF e pela comissão técnica, com o objetivo de proporcionar ao elenco as melhores condições de preparação, concentração e desempenho para este momento decisivo da competição.