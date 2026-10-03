Nadadores da equipe do Bauru Master se destacaram na 6ª Etapa do Circuito da UNAMI - União da Natação Master do Interior de São Paulo/ 2026 realizada, sábado, dia 26 de setembro de 2026 na cidade de Limeira, SP, na 14ª Copa de Natação Máster daquela cidade, sendo que a equipe bauruense, com 8 atletas conquistou o terceiro lugar no Ranking de Eficiência, mantendo-se, no entanto, em primeiro lugar nesse almejado Ranking considerando o acumulado de pontos até a presente data para esse ano de 2026.

Faltando apenas mais duas etapas para concluir as competições desse ano, a equipe bauruense tem grandes possibilidades de alcançar em 2026 o tricampeonato consecutivo de equipe mais eficiente desse que é considerado o mais forte torneio de natação master do estado de São Paulo. Nessa etapa a equipe bauruense contou com os seguintes atletas e respectivas medalhas conquistadas: Norival Agnelli (3 de ouro); José Gimael Neto (3 de ouro); Bruno Borges Santinoni (1 de ouro e 2 de prata); Fábio Martins Dantas (2 de prata e 1 de bronze); Paulo Eduardo Correa Junior (3 de bronze) e Renato Fonseca Gomes (3 de bronze).

Além das conquistas individuais, a natação máster de Bauru brilhou no revezamento de 4x50 metros nado livre, na categoria de 160 , com Romano, Fabinho, Renato e Bruno conquistando um terceiro disputadíssimo lugar. A próxima etapa da UNAMI, a penúltima desse ano, será realizada dia 24 de outubro, em Santa Bárbara do Oeste.