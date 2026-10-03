A Creche Monteiro Lobato, tradicional instituição de assistência à infância localizada no Jardim América, em Bauru, realiza no próximo dia 21 de outubro um evento especial beneficente. O encontro acontecerá a partir das 19h, no espaço Marcia Marô Recepções, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção das atividades da entidade.

Os convites já estão à venda pelo valor de R$ 100,00. Além de contribuir diretamente para o atendimento das crianças assistidas pelo projeto, o participante ganha o direito a uma rodada de bingo inclusa no convite, concorrendo a prêmios especiais.

Como participar