A CDL Bauru prepara uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças no Calçadão da Batista. Nos dias 10 e 12 de outubro, as famílias que passarem pelo Centro de Bauru encontrarão brinquedos infláveis distribuídos pelas sete quadras do Calçadão durante todo o dia, proporcionando diversão gratuita para a criançada.
Além dos brinquedos, nos dois dias a programação contará com quatro personagens infantis circulando pelo Calçadão, das 10h às 12h, para conversar e interagir com as crianças, tirar fotos e tornar a experiência ainda mais divertida. No sábado, dia 10, estarão no Calçadão Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye, da Patrulha Canina.
Já na segunda-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, será a vez de Moana, Flash, Mickey e Minnie encontrarem a criançada. A iniciativa da CDL Bauru busca tornar o período do Dia das Crianças ainda mais especial, levando lazer e entretenimento para o Centro da cidade e, ao mesmo tempo, incentivando as famílias a prestigiarem o comércio de Bauru.
"Queremos que as famílias venham para o Calçadão, tragam as crianças, aproveitem a programação e vivam um momento agradável no Centro. Será uma oportunidade de unir diversão para a criançada e valorização do nosso comércio", destaca a CDL Bauru. A programação foi pensada para proporcionar dois dias de muita diversão para crianças e famílias, transformando o Calçadão em um espaço de convivência, lazer e compras durante uma das principais datas comemorativas do calendário do varejo.
A CDL Bauru convida toda a população de Bauru e região a participar, levar a criançada para brincar e aproveitar a programação especial preparada para os dias 10 e 12 de outubro.
Serviço - Dia das Crianças no Calçadão
10 de outubro - sábado Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão durante todo o dia Das 10h às 12h: Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye (Patrulha Canina)
12 de outubro - segunda-feira - Dia das Crianças Brinquedos infláveis nas sete quadras do Calçadão durante todo o dia Das 10h às 12h: Moana, Flash, Mickey e Minnie
Local: Calçadão da Batista - Centro de Bauru
Realização: CDL Bauru