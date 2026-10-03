A CDL Bauru prepara uma programação especial para comemorar o Dia das Crianças no Calçadão da Batista. Nos dias 10 e 12 de outubro, as famílias que passarem pelo Centro de Bauru encontrarão brinquedos infláveis distribuídos pelas sete quadras do Calçadão durante todo o dia, proporcionando diversão gratuita para a criançada.

Além dos brinquedos, nos dois dias a programação contará com quatro personagens infantis circulando pelo Calçadão, das 10h às 12h, para conversar e interagir com as crianças, tirar fotos e tornar a experiência ainda mais divertida. No sábado, dia 10, estarão no Calçadão Frozen, Homem-Aranha, Chase e Skye, da Patrulha Canina.

Já na segunda-feira, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, será a vez de Moana, Flash, Mickey e Minnie encontrarem a criançada. A iniciativa da CDL Bauru busca tornar o período do Dia das Crianças ainda mais especial, levando lazer e entretenimento para o Centro da cidade e, ao mesmo tempo, incentivando as famílias a prestigiarem o comércio de Bauru.