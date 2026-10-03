Caracterizada por manchas avermelhadas, coceira intensa e inchaço, a urticária pode surgir de maneira repentina em diferentes regiões do corpo, como pernas e braços. Dados de plataformas de saúde e diretrizes médicas internacionais indicam que entre 15% e 20% da população geral apresenta ao menos um episódio da condição ao longo da vida.

Celebrado em 1º de outubro, o Dia Mundial da Urticária tem como principal objetivo conscientizar a população sobre essa condição dermatológica.

As causas da urticária são divididas em dois grandes grupos. As urticárias induzidas são desencadeadas por reações alérgicas a medicamentos ou alimentos, estresse, infecções, calor, frio, sol, pressão, vibração na pele ou exercício físico. Já as espontâneas decorrem de condições autoimunes ou não estão associadas a uma causa definida.